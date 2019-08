Diyarbakırlı üreticilerden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu'na destek

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, " Silvan Barajı'nın gecikmesinin en büyük nedeni terör örgütü ve uzantılarıdır. Milletin hayrına ve refahına olan her işi kapatan bu ihanet aklı ve uzantılarıdır." dedi.Pamuk Üreticileri Birlik Başkanı Hasan Vural ve bir grup çiftçi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na destek ziyaretinde bulundu.Güzeloğlu yaptığı konuşmada, destekleri için üreticilere teşekkür ederek, belediyenin ziyaretle daha da güçlendiğini söyledi.Diyarbakır'ın dünya çapında bir üretim merkezi olma amacına dönük birçok buluşma gerçekleştirdiklerini aktaran Güzeloğlu, Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla 235 bin hektar alanın suyla buluşacağını, 300 bin kişinin işe kavuşacağını vurguladı.Vali Güzeloğlu, terör örgütü PKK'nın geçmişte gerçekleştirdiği saldırılarla şehre büyük zarar verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:"Bu kentin on yıllarını ziyan ettiler, önünü kapattılar. Milletin hayrına, kalkınmasına dönük bütün projeleri tıkadılar. Silvan Barajı'na terör örgütü saldırdı. Baraj inşaatları basıldı, müteahhitler iş bıraktı. Silvan Barajı'nın gecikmesinin en büyük nedeni terör örgütü ve uzantılarıdır. Milletin hayrına ve refahına olan her işi kapatan bu ihanet aklı ve uzantılarıdır. Milletin emrine tahsis edilen kaynakları millete değil ihanete aktaranlardır. Bugün bizim burada olmamızın nedeni budur, işi özü budur."Başkan Hasan Vural da Vali Güzeloğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak kentte güzel hizmetler yapacağına inandıklarını belirterek, bu nedenle destek ziyaretinde bulunduklarını söyledi.