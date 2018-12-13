Diyarbakırlılar Kayyumdan Memnun

13 Aralık 2018 Perşembe 12:36



13 Aralık 2018 Perşembe 12:36

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına atanan Cumali Atilla, şimdiye kadar yapılmayan hizmetleri hayata geçirerek, vatandaşların takdirini topladı. Vatandaşlar, kente yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirtti. İçişleri Bakanlığınca, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına görevlendirilen Cumali Atilla, kentte görev yaptığı günden bu yana yaptığı çalışmalarla vatandaşların gönüllerini fethetti. Kenti, şimdiye kadar görmediği hizmetlerle buluşturan Atilla, takdirleri de topladı. Vatandaşlar, hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşlardan Ayten Güneş, yolların ve köprülerin yapıldığını belirterek, "Şu anki belediyeden çok memnunuz, emek harcıyorlar. Eski belediyedense yeni belediyeden daha çok memnunuz. Rabbim daim etsin ve emeklerini boşa çıkarmasın" dedi. Erhan Adıyaman, güzel çalışmaların yapıldığını anlatarak, "Yapılan çalışmalar kentimizi güzelleştiriyor. Bize de çok yarıyor. Küçük kardeşlerimiz rahat oynasın diye parklar yapıyorlar" diye konuştu."ÇALIŞMALAR DİYARBAKIR'I GÜZELLİK VE TURİZM AÇISINDAN EN İYİ PLANA ÇIKARDI"İlhan Polat, özellikle parkların, araç, yaya ve bisiklet yollarının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Çalışmalar Diyarbakır'ı güzellik ve turizm açısından en iyi plana çıkardı. Diyarbakır'da modernleşme ve gelişme kat edildi, belediye başkanımıza selamlarımı iletiyor, çalışanlara da saygılarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. Esranur Atlı, belediyenin yaptığı çalışmaların hem çocuklara ve gençlere hem de yaşlılara hitap ettiğini ifade ederek, "Kent Meydanında festival düzenlenmişti, bayağı güzel olmuştu. Normalde Diyarbakır'da böyle şeyler düzenlenmiyordu, devamını da bekliyoruz" dedi. Seyfettin İlez ise hizmet edenden taraf olduklarını belirterek, çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını anlattı.(İHA)