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Diyarbakırlılar yağmura ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklara çıktı

Diyarbakırlılar yağmura ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklara çıktıDİYARBAKIR'da, etkili olan sağanak yağışa rağmen koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uymayıp, dışarı çıkanlar oldu.

27.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:31
Diyarbakırlılar yağmura ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklara çıktı
DİYARBAKIR'da, etkili olan sağanak yağışa rağmen koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uymayıp, dışarı çıkanlar oldu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde yapılan 'evde kal' çağrılarına Diyarbakırlı vatandaşlar uymadı. İki gündür etkisini gösteren sağanak yağışa rağmen özellikle Sur ilçesinde bulunan Gazi Caddesi vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşların bazıları maske takarken, bazıları ise sosyal mesafe kuralına uymadı. Vatandaşlar ellerinde şemsiyle yürürken, el arabasıyla taşımacılık yapan çocuklar da vücutlarına geçirdikleri naylonlarla yağmurdan korunmaya çalıştı.
'HALKIMIZIN DUYARLI OLMASI LAZIM'
Pazarlama sektöründe olduğunu ve mecburen dışarı çıktığını belirten Vahap Demir, "Biz arkadaşlarımızla sosyal mesafeyi koruyoruz. Tüm halkımızdan da bu duyarlılığı bekliyoruz. Biz özel sektördeyiz, çalışıyoruz, mecburuz. Ben şaşırıyorum. Hiç alakasız insanlar bakıyorsunuz dışarıda yağmura rağmen çocuğunun elini tutmuş gezmeye çıkmış. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Halbuki, gerçekten çok önemli bir şey. Her akşam 15- 16 kişiye çıktı artık ölüm oranı. Bu daha da fazlalaşabilir. Halkımızın buna karşı duyarlı olmamız lazım" dedi.
'MECBUREN ÇALIŞIYORUZ'
Özel sektörde çalıştığı için evde kalamadığını ifade eden Mehmet Ali Çalıştıran ise "Malum salgından dolayı biz de mecburen özel sektörde olduğumuzdan dolayı çalışmak zorundayız. Çalışmadığımız müddetçe eve ekmek götüremeyeceğiz. Çocuklarımıza, ailemize bakamayacağız. Bir nevi mecburiyetten çalışıyoruz. Yani gönül isterdi ki zoraki olmasın. Devletimizin buna bir el atması, bir çözüm bulması gerektiğini düşünenlerdenim. Dışarıda olanlara akıl erdiremiyorum. Biz mecburi olmamıza rağmen çalışıyoruz ama hiçbir mecburiyeti olmayan insanların bu şekilde çıkıp dolaşmaları hem bizim için sıkıntı hem de onlar için daha büyük sıkıntı" diye konuştu.
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Diyarbakırlılar yağmura ve ’evde kal’ çağrılarına rağmen sokaklara çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Sur, Güncel

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Diyarbakırlılar yağmura ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklara çıktı

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