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Diyarbakırspar'dan zirveye devam

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde geçen hafta olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen maçlar bugün oynandı.

22.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:30Diyarbakırspar'dan zirveye devam
Süper Amatör Liginde geçen hafta olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen maçlar bugün oynandı.

Günün en önemli maçında lider , kendisi gibi Play-Off mücadelesi veren Mezopotamyaspor'u 3-1 yenerek zirvedeki yerini korudu. İlk 45 dakikası 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Abdullah Berat Demir'in 58 ve 63.dakikalarda, Hasan Malaman'ın da 90. dakikada attığı golle zorlu maçı 3-1 kazanan Diyarbakırspor puanını 45'e yükseltti. Mezopotamyaspor ise 36 puanda kaldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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