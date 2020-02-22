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Diyarbakırspor'dan 3 transfer daha

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, amatör futbol ikinci transfer döneminin son gününde kadrosuna 3 önemli takviye gerçekleştirdi.

22.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:02Diyarbakırspor'dan 3 transfer daha
Süper Amatör Ligi lideri , amatör futbol ikinci transfer döneminin son gününde kadrosuna 3 önemli takviye gerçekleştirdi. Daha önce profesyonel liglerde Diyarbakırspor formasını giymiş olan Ali Yıldırım ve Bilal Dikici ile çeşitli takımlarda oynamış olan Serkan Dağ ile anlaştı.

Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, şampiyonluk için güçlü bir kadro oluşturduklarına dikkat çekerek hedeflerinin BAL Ligine yükselmek olduğunu söyledi. Karakoç, "Zaten güçlü olan kadromuzu bu takviyelerle daha da güçlendirdik. Diyarbakırspor'un büyüklüğünü bilen, havasını teneffüs etmiş isimleri tercih ettik. Bu kadro ile BAL Ligine yükseleceğiz. Diyarbakırspor'u seven herkesi yeniden diriliş sezonu olarak ifade ettiğimiz bu sezonda desteğe davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Ali Yıldırım, Diyarbakır, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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