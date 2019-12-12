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Diyarbakırspor'dan Nihat Özdemir'e destek açıklaması

Diyarbakırspor, geçmiş yıllarda kulübe maddi ve manevi olarak katkılarda bulunmuş olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e destek açıklamasında bulundu.

12.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:44Diyarbakırspor'dan Nihat Özdemir'e destek açıklaması
, geçmiş yıllarda kulübe maddi ve manevi olarak katkılarda bulunmuş olan Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e destek açıklamasında bulundu.

Bazı kesimlerin kasıtlı olarak Nihat Özdemir'i yıpratmaya çalıştığını belirten yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Ekrem Karakoç, bunun karşısında olduklarını söyledi. Karakoç, "Türkiye'de en rahat yapılan şey spora katkı ve emek vermiş isimleri yıpratmaya, küstürmeye çalışmaktır. Yönetici olmadığı dönemlerde bile Özdemir'in spora ne kadar katkılar sağladığını hepimiz biliyoruz. Diyarbakırspor başta olmak üzere birçok kulübe karşılıksız destek sunmuştur. Kendisinin federasyon başkanlığında Türkiye, yıllar sonra Avrupa futbol şampiyonasına katılma hakkı kazanmıştır. Bazı kesimler kasıtlı ve organizeli olarak yıpratmaya çalışıyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu çevrelerin geçmişten bugüne kadar ülke futboluna ne kadar zarar verdikleri ortadadır. Nihat Özdemir, saygın bir iş adamı ve uzun yıllardır yöneticilik yapmış bir isim olarak Türk futbolunun kaybetmemesi gereken bir değeridir. Hayatını bu işe adamış bir isim olarak her yerde her zaman herkesle görüşebilir. Bunu polemik haline getirmenin ülkeye faydası olmaz. Türk futbolunun aydınlık yarınlarını düşünen tüm kesimleri bu konuda ortak tavır takınmaya davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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