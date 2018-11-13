Diyarbakırspor Farklı Kazandı

13 Kasım 2018 Salı 16:53



13 Kasım 2018 Salı 16:53

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda Diyarbakırspor fırtınası esmeye devam ediyor. Son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken yeşil kırmızılı takım, 5. hafta maçından da 3 puanla ayrıldı.Diyarbakırspor, 5. hafta maçında Kocaköy Gençlikspor'u 3-0 yenerek puanını 10'a yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Seyrantepe Tesislerinde oynanan ve çok sayıda taraftarın destek verdiği karşılaşmayı farklı kazanan efsane kulüp, Play-Off yolunda önemli bir adım attı.Diyarbakırspor, 6. hafta maçında bu hafta sonu Bismil 15 Temmuz Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. - DİYARBAKIR