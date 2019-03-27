Diyarbakırspor, İkinci Maçına Odaklandı

Diyarbakır
1. Amatör Futbol
Ligi ekiplerinden Diyarbakırspor
, Kocaköy
Gençlikspor'la karşılaşacak.
Diyarbakır 1.Amatör Futbol Ligi play-off grubu ilk maçında Çüngüş
Gençlikspor'u 3-0 yenerek önemli bir avantaj sağlayan Diyarbakırspor, ikinci maçında 30 Mart Cumartesi günü Kocaköy Gençlikspor'la karşılaşacak. Saat 14.00'da başlayacak maç Seyrantepe Stadı'nda oynanacak. 6 takımın tek devreli lig usulüne göre karşılaşacağı play-off grubunda ilk 2 sırayı alacak takımlar Süper Amatör Lig'e yükselecek. Diyarbakırspor, Kocaköy Gençlikspor'u yenmesi halinde Süper Amatör Ligi'ne yükselme yolunda büyük avantaj sağlayacak. Bu maçta taraftarların tribünleri doldurarak Diyarbakırspor'a büyük destek vermesi bekleniyor. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA