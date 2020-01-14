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Diyarbakırspor, ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Diyarbakırspor, sezonun ikinci yarısına iddialı hazırlanıyor.

14.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:05Diyarbakırspor, ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor
Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden , sezonun ikinci yarısına iddialı hazırlanıyor.

Devre arasında önemli transferler gerçekleştirerek kadrosunu güçlendiren Yeşil-Kırmızılı kulüp, bu hafta sonu başlayacak devre arası öncesinde BAL ekibi Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazanarak moral takviyesi yaptı. Hedeflerinin BAL'a yükselmek olduğunu belirten Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, yarım asrı geçen bir maziye sahip olan Diyarbakırspor'un misyonunu temsil etme adresinin sadece Diyarbakırspor olduğunu söyledi. Diyarbakırspor'un yeniden doğuşunun tüm bölgede heyecan oluşturduğunu belirten Karakoç, "Diyarbakırspor efsanesi yaşıyor ve misyonunu sadece kendisi temsil eder. Her kulüp kendi misyonunu temsil eder, kimse yaşayan bir kulübün misyonunu temsil edemez. Bu bir bayrak yarışıdır, nasıl bizden önce başka insanlar yönetti, biz de gelip geçiciyiz ve kalıcı olan Diyarbakırspor'dur. Hedefimiz bu büyük çınarı bu sezon BAL'a taşımak. Sonrası zaten kendiliğinden gelir. Dalga dalga büyüyen suyu önünü alamazsınız. Teknik heyetimiz ve futbolcularımıza güveniyoruz. Bu sezon inşallah bir üst lig olan BAL'a yükseleceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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