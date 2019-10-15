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Diyarbakırspor iyi yolda

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde 3. hafta müsabakaları geride kaldı.

15.10.2019 15:08Diyarbakırspor iyi yolda
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde 3. hafta müsabakaları geride kaldı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor, 3. hafta maçında deplasmanda Çermikspor'u 3-1 yenerek 7 puana ulaştı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan zaferle ayrılan yeşil kırmızılı takım, hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Cihat Baykuşak, Berat Demir ve Veysel Yavuzkır'ın golleriyle galibiyete uzanan yeşil-kırmızılı takım namağlup unvanını da devam ettirdi.

Diyarbekirspor yönetim kurulu, elde edilen başarıdan duyulan memnuniyeti dile getiren bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Sezona başladığımız gibi iyi gidiyoruz. Belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Ligin güçlü takımlarından Çermikspor'u mağlup etmemiz, kendimize olan inancımızı bir kez daha göstermiş oldu. Elde edilen başarıdan dolayı tüm futbolcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyoruz." - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Diyarbakır, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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