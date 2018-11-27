Diyarbakırspor Lider Oldu

Diyarbakır
1. Amatör Futbol
Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor
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Aslanspor'u 3-1 yenerek B Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Elde ettiği başarılı sonuçlarla adını duyuran yeşil-kırmızılı ekip, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Şehitlik Spor Tesisleri'nde önceki gün oynanan maçta Silvan Aslanspor'u konuk eden yeşil-kırmızılı ekip, rakibinden üstün bir oyun sergiledi. Çok sayıda futbolseverin de takip ettiği karşılaşmayı Ramazan (2) ve Emirhan'ın golleriyle kazanan Diyarbekirspor, galibiyete uzanan taraf oldu. Diyarbekirspor, bu sonuçla ligdeki puanını 16'ya çıkararak, liderlik koltuğuna oturdu. - DİYARBAKIR
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