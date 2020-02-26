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Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, geride kalan 18 maçta attığı 59 gol ile önemli bir başarıya imza attı.

26.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:10Diyarbakırspor rekora koşuyor
Süper Amatör Ligi lideri , geride kalan 18 maçta attığı 59 gol ile önemli bir başarıya imza attı.

18 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 45 puan toplayan Diyarbakırspor, tek yenilgisini aynı puana sahip Çınar Belediyespor'dan aldı. Normal lig maratonunda 8 maçı kalan Diyarbakırspor, 19. hafta maçında 1 Nisan Pazar günü saat 14.30'da deplasmanda Erganispor'la karşılaşacak. 36 puanı bulunan Erganispor da Play-Off hesapları yapıyor.

Diyarbakırspor teknik direktörü Aytekin Yıldırım, kalan maçlarda iyi sonuçlar elde edip Play-Off'a kalmak istediklerini kaydetti. Yıldırım, "Bizim iki hedefimiz var. Öncelikle Play-Off'a kalıp oradan da şampiyon olmak ve baraj maçını kazanıp BAL'a çıkmak istiyoruz. Takım olarak bu hedefe kilitlenmiş durumdayız" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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