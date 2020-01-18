Haberler » Spor » Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı - Spor

Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına farklı galibiyetle başladı.

18.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:08Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı
Süper Amatör Liginde şampiyonluk mücadelesi veren sezonun ikinci yarısına farklı galibiyetle başladı.

Seyrantepe tesislerinde oynanan maçta Yenişehir Belediyesporu 6-0 mağlup eden Yeşil-Kırmızılı takım puanını 35'e çıkararak liderliğe yükseldi. Diyarbakırspor'un gollerini 21, 62 ve 68. dakikalarda Ferhat Aksu, 28. dakikada Berat Demir, 42. dakikada Murat Güneş ve 66. dakikada Ahmet Kurt kaydetti.

Maçı izleyen çok sayıda taraftar Diyarbakırspor'a büyük destek verdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Diyarbakır, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:46  Haaland girdi, maçı değiştirdi
19:42  Maçın ardından
19:32  Çaykur Rizespor, Yusuf Acer'i Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık gönderdi
19:31  Kastamonu Belediyespor-Banik Most maçının ardından
19:20  Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanında
18.01.2020 19:54:40