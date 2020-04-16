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Diyarbakırspor'un eski başkanı Nurettin Dilek hayatını kaybetti

Diyarbakırspor'un eski başkanlarından Nurettin Dilek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

16.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:57
Diyarbakırspor'un eski başkanı Nurettin Dilek hayatını kaybetti
Diyarbakırspor 'un eski başkanlarından Nurettin Dilek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1985-86 sezonunda Diyarbakır Belediye Başkanı iken aynı zamanda Diyarbakırspor başkanlığı da yapan ve yeşil-kırmızılı takımı Süper Lige taşıyan Dilek, tedavi gördüğü Ankara'da hayata gözlerini yumdu. Dilek'in cenazesi, vasiyeti üzerine memleketi Diyarbakır'da toprağa verilecek. Aynı zamanda iki dönem Anavatan Partisi'nden Diyarbakır milletvekilliği de yapmış olan Dilek'in vefatı başkanlık yaptığı Diyarbakırspor camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Diyarbakırspor kulübü yazılı açıklama yaparak, "Kulübümüzün başkanlığını yaptığı 1985-86 sezonunda şampiyon yaparak Süper Lige taşımış olan Diyarbakır eski belediye başkanımız ve eski milletvekilimiz Nurettin Dilek'in vefatını derin üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nurettin Dilek, Diyarbakırspor, Diyarbakır, Güncel
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