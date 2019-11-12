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Diyarbakırspor'un taraftar grubu otizmli çocukları statta ağırladı

Diyarbakırspor taraftar grubu, farkındalık oluşturmak için otizmli çocukları maça davet ederek statta ağırladı.

12.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:56Diyarbakırspor'un taraftar grubu otizmli çocukları statta ağırladı
taraftar grubu, farkındalık oluşturmak için otizmli çocukları maça davet ederek statta ağırladı.

'da bir okulda otizmli öğrencilere yönelik olumsuz davranışların sergilenmesinin kamuoyunda tepkilere neden olmasının ardından, Diyarbakırspor'un taraftar grubu, farkındalık oluşturmak için otizmli çocukları maça davet etti. Geçen hafta sonu oynanan Diyarbekirspor, Somaspor maçında tribünde yerlerini alan otizmli çocuklar taraftarla maç izledi.

Taraf grubu üyesi Rojda Çakmak, Aksaray'da yaşanan olumsuz olay sonrası otizmli çocukları maça götürmek için bir proje yürüttüklerini söyledi. Çakmak, "Çocuklar bizimle birlikte maçtaydı, tribündeydi. Bizimle birlikte halay çektiler, bizimle birlikte söylediler ve çok mutlu oldular. Bu mutluluğa biz de onlarla birlikte ortak olduk. Biraz da otizmli çocukların özel olduğunu göstermek, topluma kazandırmak için yaptık. Çünkü gerçekten otizmli çocuklar çok özel ve çok yetenekli çocuklar. Bunların keşfedilmesi ve fark edilmesi gerekiyor. Biz bunun birçok örneğini maça giderken, yolda onlarla tanıştıktan sonra gördük. Gerçekten muhteşem çocuklar bunların fark edilmesi gerekiyor. Bunların topluma kazandırılması gerekiyor" dedi.

"Onlarla birlikte sevindi, onlarla birlikte üzüldü"

Özel bir rehabilitasyon merkezi sahibi Ümit Alkan da, taraftar grubundan Aksaray'da yaşanan olumsuz durum üzerine otizmli çocukları maça götürme daveti aldıklarını söyledi. Alkan, "Amacımız farkındalık oluşturmaktı. Otizmli çocuklarımızın, özel çocuklarımızın da normal bir birey gibi hayatına devam edebileceğini göstermek adına orada bulunduk. Çocuklarımız maç boyunca normal bir birey gibi maçı takip etti. Onlarla birlikte sevindi, onlarla birlikte üzüldü. Bu çalışma ile bizlere destek olan çalışma grubuna da rehabilitasyon merkezi olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Otizmli öğrencilerden Üveys Balmış ise maça gitmekten mutlu olduğunu ve eğlendiklerini ifade ederek "Maçta olmaktan dolayı mutluyum, ama takımımızın yenilmesi nedeni ile biraz üzüldüm" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Aksaray, Spor

Kaynak: İHA

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