Haberler » Spor » Diyarbakırspor'un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti - Spor

Diyarbakırspor'un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti

Diyarbakırspor'un Türkiye liglerinde önemli başarılar elde ettiği yıllarda forma giyen futbolculardan Vahdet Yılmaz, memleketi Bandırma'da hayatını kaybetti.

20.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:58Diyarbakırspor'un unutulmaz futbolcusu hayatını kaybetti
'un Türkiye liglerinde önemli başarılar elde ettiği yıllarda forma giyen futbolculardan Vahdet Yılmaz, memleketi 'da hayatını kaybetti.

Diyarbakırspor'un önemli futbolcularından biri daha hayata gözlerini yumdu. 1974-1979 yılları arasında 6 sezon formasını giydiği yeşil-kırmızılı kulüpte 3. Lig ve 2. Lig şampiyonluğu yaşayan, 1. Lig'de de formasını giyen Vahdet Yılmaz, Bandırma'da hayatını kaybetti.

Diyarbakırspor'un eski kaptanlarından Ayhan Doğu, Yılmaz'ın hem iyi bir futbolcu hem de iyi insan olduğunu söyledi. Doğu, "Türkiye'de ilk, dünyada ikinci olan üst üste lig çıkmaları beraber yaşadık. Vefat haberini alınca çok üzüldüm. Diyarbakırspor'u efsane ve ayrıcalıklı hale getiren kadrodaki kardeşlerimizden biriydi, Allah rahmet eylesin" dedi.

Vahdet Yılmaz'ın oda ve takım arkadaşı olduğunu dile getiren 'tilki Vehbi' lakaplı Vehbi Günay ise "Çok süratli ve teknik olduğu için hepimiz ona 'rüzgarın oğlu' diyorduk. Şimdi olsa değeri milyon dolarlar olurdu. Benim oda arkadaşımdı, herkes tarafından çok sevilirdi. Diyarbakırspor önemli bir değerini kaybetti. Mekanı cennet olsun" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Bandırma, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
20.02.2020 15:40:13