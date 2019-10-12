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Diyarbekirspor 3'te 3 peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile kendi sahasında yapacağı maça kilitlendi.

12.10.2019 10:03Diyarbekirspor 3'te 3 peşinde
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, 1954 Kelkit Belediyespor ile kendi sahasında yapacağı maça kilitlendi. Yeşil kırmızılı ekip, yarın yapacağı maçın hazırlıklarını bugün tamamlayarak kendi tesislerinde kampa girecek.

1954 Kelkit Belediyespor maçına 3 puan parolasıyla çıkacak olan Diyarbekirspor, ligin alt sıralarında yer alan rakibine geçit vermeyecek. Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanacak karşılaşma, akşam start alacak. Saat 19: 00'da başlayacak karşılaşmayı Mersin'den Ali Rıza Altunbakır yönetecek. Adana'dan Emrah Uluçay ve Gaziantep'den Selçuk Kaplan'ın yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise yine Gaziantep'den Ümit Çakır yapacak.

Nazili Belediyespor'un 15 puanla averajla lider olduğu ligde, Diyarbekirspor 13 puanla averajla dördüncü sırada yer alıyor. 15 puana sahip Darıca Gençlerbirliği'nin ikinci olduğu ligde, 14 puanı bulunan Karacabey Belediyespor, üçüncülük koltuğunda bulunuyor. Ligin beşinci sırasında ise Somaspor bulunuyor. Manisa temsilcisinin Diyarbekispor gibi 13 puanı bulunuyor.

Ligin en alt sırasında ise 3 puanı bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor yer alıyor. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Gaziantep, Kelkit, Spor

Kaynak: İHA

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