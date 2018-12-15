15 Aralık 2018, 14:14
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Diyarbekirspor'a Para Cezası Verildi

Diyarbekirspor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından para cezası verildi.

Diyarbekirspor'a, geçen hafta Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan 1461 Trabzon maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin TL para cezası verdi. Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşmada 225 koltuk taraftarların tarafından kırılmış ve kullanılamaz hale getirilmişti.

Toplam 475 koltuk kırıldı

Aynı durum Amed Sportif Faaliyetler ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçında da yaşanmıştı. Amed Sportif Faaliyetlerin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede 250 koltuğun kırıldığı tespit edilmişti. Bu iki maçta yaşanan zarar Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor'a fatura edildi.

Yetkililer ve idareciler uyardı

Yeni Diyarbakır Stadyumunda yaşanan zarar nedeniyle hem Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbekirspor Kulübünden hem de Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından maçları izleyen taraftarlara uyarı geldi. Kulüp yöneticileri ve yetkililer, maçların oynanacağı statlarda taraftarların duyarlı olmaları ve kötü davranışlardan uzak durmaları istendi. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, duygusal davranışların büyük zararlara yol açtığı belirtildi. Açıklamada, maçlara gelen art niyetli insanların duyarlı taraftarlar tarafından uyarılmaları gerektiği kaydedildi. - DİYARBAKIR Türkiye Futbol Federasyonu,Diyarbakır
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:14



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