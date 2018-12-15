Diyarbekirspor'a Para Cezası Verildi

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) tarafından para cezası verildi.
Diyarbekirspor'a, geçen hafta Yeni Diyarbakır
Stadı'nda oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan 1461 Trabzon
maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin TL para cezası verdi. Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşmada 225 koltuk taraftarların tarafından kırılmış ve kullanılamaz hale getirilmişti.
Toplam 475 koltuk kırıldı
Aynı durum Amed Sportif Faaliyetler ile Bodrum
Belediyesi Bodrumspor maçında da yaşanmıştı. Amed Sportif Faaliyetlerin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu
ile Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
yetkililerinin yaptığı incelemede 250 koltuğun kırıldığı tespit edilmişti. Bu iki maçta yaşanan zarar Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor'a fatura edildi.
Yetkililer ve idareciler uyardı
Yeni Diyarbakır Stadyumunda yaşanan zarar nedeniyle hem Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbekirspor Kulübünden hem de Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından maçları izleyen taraftarlara uyarı geldi. Kulüp yöneticileri ve yetkililer, maçların oynanacağı statlarda taraftarların duyarlı olmaları ve kötü davranışlardan uzak durmaları istendi. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, duygusal davranışların büyük zararlara yol açtığı belirtildi. Açıklamada, maçlara gelen art niyetli insanların duyarlı taraftarlar tarafından uyarılmaları gerektiği kaydedildi. - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu,Diyarbakır
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:14