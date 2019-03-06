06 Mart 2019, 16:22
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Diyarbekirspor - Bağcılarspor: 0-2

Diyarbekirspor - Bağcılarspor: 0-2

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Volkan Okur, Ferhat Dalgıç, Mehmet KirişçioğluDİYARBEKİRSPOR: Ali - Emre, Mustafa, Aytaç (Dk. 72 Osman), Sedat (Dk. 46 Serdar), Zübeyr, Raşit, Gökhan Köseoğlu, Fahri, Fikret, Vedat (Dk. 46 Salih)BAĞCILARSPOR: Burak - Oğuz (Dk.



STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Volkan Okur, Ferhat Dalgıç, Mehmet Kirişçioğlu

DİYARBEKİRSPOR: Ali - Emre, Mustafa, Aytaç (Dk. 72 Osman), Sedat (Dk. 46 Serdar), Zübeyr, Raşit, Gökhan Köseoğlu, Fahri, Fikret, Vedat (Dk. 46 Salih)

BAĞCILARSPOR: Burak - Oğuz (Dk. 62 Muhammed), Recep, Asım, Halil İbrahim, Murat, Serhat, Özcan (Dk. 75 Yasin), Batuhan (Dk. 58 Murat), Sezer, İbrahim

GOLLER: Dk. 8 Özcan, Dk. 83 Muhammed (Bağcılarspor)

SARI KARTLAR: Sedat, Mustafa, Fahri, Serdar (Diyarbekirspor) - Oğuz, Halil İbrahim (Bağcılarspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 25'inci haftasında Diyarbekirspor, sahasında Bağcılarspor'a 2-0 mağlup oldu.

8'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Özcan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

83'üncü dakikada topla buluşan Muhammed Furkan, rakiplerini çalımlayarak yaptığı düzgün vuruşunda takımına ikinci golü kazandırdı: 0-2.

Karşılaşma konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor
Kaynak: DHA


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