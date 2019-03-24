Diyarbekirspor - Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-2

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STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Erdoğan Özkaya, Sinan Ertinğü, Alican Uz,DİYARBEKİRSPOR: Ramazan, Faruk, Osman, Gökhan Köseoğlu, Fahri, Sedat (Dk. 46 Taner), Salih, Raşit, Aytaç, Aykut, Mustafa (Dk. 71 Serhat Zubeyr ),BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Alişan, Erol, Alikemal, Selçuk, Serdar (Dk. 75 Emre Bayram), Haydar (Dk. 90 Serhat), Yusuf, Emre (Dk. 59 Okan), Feyyaz, Volkan, İsmet,GOLLER: Dk. 7 Haydar, Dk. 24 Feyyaz, (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)SARI KARTLAR: Faruk,Taner, (Diyarbekirspor), Emre, Feyyaz (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 28'inci hafta karşılaşmasında Diyarbekirspor, sahasında grup lideri Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor'a 2 - 0 mağlup oldu.7'nci dakikada Haydar, Fahri'ye pres uyguladı ve kaptığı top ile bir süre ilerledikten sonra yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-124'üncü dakikada Bayburt, bu kez soldan Volkan ile atak geliştirdi. Volkan'ın ceza alanına ortasına Feyyaz uzanarak kafayı vurdu. Top Kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 0-2Karşılaşma, konuk takımın 2-0 galibiyetiyle tamamlandı.- Diyarbakır