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Diyarbekirspor'da Darıca hazırlıkları

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Darıca Gençlerbirliği maçı öncesi çalışmalar devam ediyor.

13.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:27Diyarbekirspor'da Darıca hazırlıkları
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Darıca Gençlerbirliği maçı öncesi çalışmalar devam ediyor.

Seyrantepe Tesislerinde gerçekleşen çalışma, teknik direktör Cüneyt Tiryaki gözetiminde gerçekleşti. Kalecilerin, antrenör Atacan Öztürk tarafından ayrı çalıştığı idmanda, futbolcular kros ve kondisyon ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Güneşli bir havada yapılan antrenmanda, teknik direktör Cüneyt Tiryaki, oyuncularıyla yakından ilgilendi. Futbolcularına moral ve motivasyon aşılayan Tiryaki, Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacakları maçın önemine de değindi. Futbolcularından Somaspor maçını unutmalarını isteyen Tiryaki, lige yeni bir sayfa açmaları için mutlaka Darıca Gençlerbirliği maçını kazanmaları gerektiğini vurguladı. Tiryaki, oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Çok deneyimli ve yetenekli futbolcularsınız. Ama şansızlıklar yaşıyorsunuz. Bunu hep birlikte aşacağız. Darıca Gençlerbirliği maçı bu anlamda bizim için dönüm niteliği taşıyor. Eğer bu maçı kazanırsak, önümüz açılır ve sergi galibiyetler alırız. Ben size inanıyor ve güveniyorum. Artık geçmişi unuttun ve geleceğe odaklanın."

Diyarbekirspor, Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: İHA

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