Diyarbekirspor'da Eroğlu İstifa Etti

04 Aralık 2018 Salı 16:08



04 Aralık 2018 Salı 16:08

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da teknik direktör İskender Eroğlu, görevinden istifa etti.Deplasmandaki 3-0'lık Muğlaspor maçından sonra görevi bırakan İskender Eroğlu'nun yönetimin devam etmesi yönündeki talebine rağmen istifa ettiği bildirildi. "Bu takımda kan değişikliği şart. Bu şartlarda kalırsam verimli olamam" diyen Eroğlu'nun bu kararı üzerine yeni teknik adam arayışlarına başlandı.Diyarbekirspor'da yeni teknik heyetin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR