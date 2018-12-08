Diyarbekirspor'da Hazırlıklar Tamamlandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:54



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:54

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor, 1461 Trabzon ile yarın kendi sahasında karşılaşacak. İskender Eroğlu'nun görevden ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Nevzat Türkoğlu ile ilk maçına çıkacak olan yeşil kırmızılı ekip, yeni Diyarbakır Stadyumunda yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.Diyarbekirspor, yarın Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maçta taraftar desteğini arkasına almak için bilet fiyatlarını 1 TL gibi sembolik bir rakama indirdi. Azrailler Grubu'nun yer alacağı Maraton tribünü biletleri de Onursal Başkan Feyzi İlhanlı tarafından satın alınarak Azrailler Grubu aracılığıyla taraftarlara ücretsiz dağıtıldı.Yeni Diyarbakır Stadı'nda saat 13.00'da başlayacak Diyarbekirspor-1461 Trabzon mücadelesinde İstanbul bölgesi hakemleri görev yapacak. Fevzi Erdem Akbaş'ın düdük çalacağı maçta İsmail Semih İleri ve Sinan Ertinğü yardımcı hakemlik yapacak. 4. hakemlik görevine ise Mirsat Sancaktar atandı. - DİYARBAKIR