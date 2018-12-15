Diyarbekirspor'da İki Futbolcu Gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da çok önemli gelişmeler yaşandı. Yeşil kırmızılı kulüp, sezon başından beri fazla forma şansı bulamayan futbolculardan Aziz Ceylan
ve Erman Taşkın ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Forvet Aziz Ceylan ve sağbek Erman Taşkın, lig ve kupada toplam 3'er maçta şans bulurken, taraftarlar bu iki futbolcuyu yeterince izleyemeden yollar ayrılmış oldu. Bu hafta sonu sona erecek ilk yarının ardında bazı futbolcularla daha yolların ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Nevzat Türkoğlu
'nun Fatsa
Belediyespor maçından sonra bu konuda yönetime rapor sunacağı bildirildi. - DİYARBAKIR
Aziz Ceylan,Türkiye Futbol Federasyonu
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:00