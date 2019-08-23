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Diyarbekirspor'da kamp devam ediyor

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Afyon'daki yeni sezon hazırlık kampı devam ediyor.

23.08.2019 13:50 Diyarbekirspor'da kamp devam ediyor
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un Afyon'daki yeni sezon hazırlık kampı devam ediyor. Günde çift idman yaparak, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı ekip, 1 Eylül'de deplasmanda yapacağı Nevşehir Belediyespor maçı için Diyarbakır'a gelmeyecek ve kampa zorunlu olarak devam edecek.

Diyarbekirspor, Afyon kampını tamamladıktan sonra ligin ilk maçının oynanacağı Nevşehir'e gidecek. Nevşehir Belediyespor ile yapacağı maçın ardından Diyarbakır'a denecek olan yeşil kırmızılı ekip, kentteki ilk çalışmasını da 3 Eylül'de gerçekleştirecek. Diyarbakır temsilcisi, ligin ikinci maçında kendi sahasında Modafen takımıyla karşılaşacak. Yeşil kırmızılı ekip, bu maçın hazırlıklarını Seyrantepe Spor Tesislerinde sürdürecek.

Afyon'da kamp çalışmalarını sürdüren Diyarbekirspor, hazırlık maçlarında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat ekiyor. Yeşil kırmızılı ekip, Afjet Afyonspor'u 2-0, Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0, Fethiyespor'u 1-0 ve Payaspor'u da 2-1 mağlup ederken, Kahramanmaraşspor'la da 1-1 berabere kaldı. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Eylül, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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