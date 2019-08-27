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Diyarbekirspor'da kamp tamam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da yeni sezon hazırlık kampı tamamlandı.

27.08.2019 12:35 Diyarbekirspor'da kamp tamam
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da yeni sezon hazırlık kampı tamamlandı.

Üç günlük izne çıkan yeşil kırmızılı ekip, sezonun ilk maçı için bugün çalışmalara başlayacak. Nevşehir Belediyespor ile deplasmanda yapacağı maç için Afyon'da hazırlıklarını sürdürecek olan yeşil kırmızılılar, 1 Eylül'de yapacağı lig maçının ardından Diyarbakır'a dönecek. Diyarbekirspor, Afyon'da gerçekleştirdiği son hazırlık maçını da kazandı. Arnavutköy Belediyespor'u Uğur kaydettiği golle 1-0 mağlup eden yeşil kırmızılı ekip, hazırlık maçlarında yenilgi yaşamadı. Afjet Afyonspor ve Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0'lık sonuçlarla mağlup eden Diyarbekirspor, Fethiyespor'u 1-0 ve Payaspor'u da 2-1 mağlup etti. Yeşil kırmızılı ekip, Kahramanmaraşspor'la yaptığı hazırlık maçında ise 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan Diyarbekirspor, kampın son gününde barbekü partisi verdi. Tüm futbolcular ve teknik heyetin hazır bulunduğu barbekü partisine bazı yöneticiler de katıldı. Keyifli anların yaşandığı barbekü partisinin ardından, futbolcular ile teknik heyet uzun uzun sohbet etti. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Eylül, Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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