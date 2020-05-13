Diyarbekirspor'da korona virüs testleri negatif çıktı

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor'da korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Diyarbekirspor'da korona virüs testleri negatif çıktı
13.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:08
TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor'da korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Diyarbekirspor, TFF tarafından liglerin haziran ayının ikinci haftasında başlayacağının açıklanmasından sonra kendi tesislerinde başladığı çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Demir nezaretinde gerçekleştirilen idmanlar sosyal mesafe kuralı esas alınarak yapılıyor. Önceki gün yapılan yeni tip korona virüs testlerinin sonuçları ise belli oldu. Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, TFF'nin ilan ettiği Futbola Dönüş Sağlık Protokolüne uygun olarak yapılan teknik heyet ve futbolcu sağlık testlerinin negatif çıktığını söyledi. Avşar, "Antrenmanlarımızı dezenfekte ettiğimiz tesislerimizde kurallara uygun şekilde sürdürüyoruz. Futbolcu ve antrenörlerimizin sağlık test sonuçları negatif çıktı. Şu an için takımımızda sorun yok. Kulüp başkanımız Turan İlgin ve yöneticilerimizle birlikte tam kadro çalışmaları izleyerek takımın yanında yer alıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Haber

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