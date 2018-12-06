Diyarbekirspor'da Nevzat Türkoğlu Dönemi

06 Aralık 2018 Perşembe 12:09



06 Aralık 2018 Perşembe 12:09

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da, İskender Eroğlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Nevzat Türkoğlu getirildi.İskender Eroğlu'nun istifasının ardından Diyarbekirspor Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı'nın devreye girmesiyle teknik direktör Nevzat Türkoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Yeşil- kırmızılı takımın onursal başkanı Feyzi İlhanlı, Türkoğlu ile sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. İlhanlı, "Nevzat hocamız ile çalışmayı çok istiyorduk. Şimdi kısmet oldu. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.Nevzat Türkoğlu ise imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle kendi memleketim ve geçmişte büyük bir mazisi olan şehre geldiğimiz için mutluyum. Bu görevi bize layık görenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca bundan önce emeği geçen bütün hoca ve futbolcu kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışı, şu anda bize lütfedildi. Bizler de İnşallah ekip olarak bu bayrağı iyi taşıyıp, bu güzide memleketimizi bir üst lige taşıyacağız. Diyarbakır'ın yeri kesinlikle burası değil, Süper Lig olması gerekiyor. İnşallah herkes kendi kulvarını iyi kullanarak ve şehrin bütün dinamiklerini harekete geçirerek hedefe varırız" diye konuştu.- Diyarbakır