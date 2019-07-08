08.07.2019 13:09
Haberler» Spor» Haber

Diyarbekirspor'da transfer arayışı

Diyarbekirspor

TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor'da yeni sezonla ilgili çalışmaların hız kazanması bekleniliyor.

TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor'da yeni sezonla ilgili çalışmaların hız kazanması bekleniliyor.

Teknik direktör Özcan Gökçeoğlu ile yolla devam etme kararı alan yeşil kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına yöneldi. Yeşil kırmızılı takımın, bu hafta içerisinde iç transfer başta olmak üzere birçok futbolcuyla anlaşması bekleniliyor. Diyarbekirspor'un daha önce konuştuğu ve bazılarıyla prensip anlaşmasına vardığı futbolcuların vatani görevlerini tamamlamalarını bekliyor. Bedelli askerlikten yararlanan bazı futbolcuların, bu hafta içinde vatani görevlerini tamamlayarak dönecekleri ve Diyarbekirspor'la masaya oturacakları kaydedildi. Diyarbekirspor transfer komitesinin de bu futbolcuların durumuna göre, transfer çalışmalarına yön vermesi bekleniliyor.

Diyarbekirspor'un teknik direktörü Özcan Gökçeoğlu İstanbul'a gitti. Diyarbekirspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı'nın talebiyle İstanbul'a giden Gökçeoğlu'nun burada Sportif Direktör Numan Polat ile transfer çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:48   Fatih Terim'den 45. yıl için duygusal mesaj
14:40   Spor Toto BAL'da geri sayım başladı
14:40   Başkan Söğüt, "Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası"
14:39   Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç için resmi teklif yok
14:32   Max Kruse: Takımdaki arkadaşlık harika
14:32   Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi için ödediği rakam ortaya çıktı! Başkan açıkladı
14:30   Konyaspor, Konya'daki hazırlıklarını tamamladı