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Diyarbekirspor'da transfer devam ediyor

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da transfer atağı devam ediyor.

05.08.2019 14:05 Diyarbekirspor'da transfer devam ediyor
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da transfer atağı devam ediyor.

Yeni sezon için tek hedef olarak şampiyonluğu belirleyen ve şu ana kadar önemli oyuncuları kadrosuna katan Diyarbekirspor, bu kez de 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'dan kaleci transferi gerçekleştirdi. 26 yaşındaki kaleci Ahmet Üçgün, resmi sözleşme imzalayarak yeşil kırmızılı kulübe dahil oldu. Yeşil kırmızılı kulüp, kardeş kulübü Tuzlaspor'dan Tolunay Yurtseven ve Furkan Yılgın ile Pazarspor'dan Maksut Birben'i renklerine bağladı.

Yeşil-kırmızılı kulübün sol bek ve stoper için de bazı oyuncularla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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