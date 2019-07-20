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Diyarbekirspor'da transfer görüşmeleri sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları için Ankara'nın Kızılcahamam bölgesinde kamp çalışmalarına başlayan TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, transfer çalışmalarında birçok oyuncu ile imza aşamasına geldi.

20.07.2019 12:53 Diyarbekirspor
Yeni sezon hazırlıkları için Ankara'nın Kızılcahamam bölgesinde kamp çalışmalarına başlayan TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, transfer çalışmalarında birçok oyuncu ile imza aşamasına geldi.

Teknik Direktör Selahattin Dinçel'in raporu doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda 2. Lig ve 3. Lig'de önemli takımlarda oynayan birçok oyuncu ile anlaşma sağlandığı, önümüzdeki günlerde arka arkaya imzalar atılarak kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu ana kadar Kırşehir Belediyespor'dan orta alan oyuncusu Uğur Ayhan ve Tire 1922'den stoper Emrah Kiraz'la sözleşme imzalayan Diyarbekirspor, takımda direkt oynayabilecek en az 5-6 transfer gerçekleştirmek istiyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Kızılcahamam, Ankara, Spor

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