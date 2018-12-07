Diyarbekirspor'da Türkoğlu Dönemi Başladı

TFF
3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un bu sezonun ilk yarısı bitmeden önce anlaştığı 3.teknik direktör, Diyarbakır Bismil
doğumlu Nevzat Türkoğlu
oldu.
Sezona Bülent Akan ile başlayan, 5.haftada Akan'la yollarını ayırarak İskender
Eroğlu'nu göreve getiren ve geçen hafta Eroğlu'nun istifası ile bir kez daha teknik adam arayışlarına yönelen Diyarbekirspor'un sezonun ilk yarısı tamamlanmadan göreve getirdiği 3.teknik direktör Nevzat Türkoğlu oldu. Bayburt
Özel İdarespor, Bafra Belediyespor
, Kartalspor
, Maltepespor
ve Siirtspor
takımlarını çalıştırmış olan Türkoğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü Burak Akdiş, İsmail Aksu
ve Hakan Uzgören, kaleci antrenörlüğünü de Zekeriya Yılmaz
yapacak.
Diyarbakırlı olan Türkoğlu, memleketinde görev yapacak olmanın heyecanını ve sevincini yaşadığını söyledi. Hedeflerinin başarıya susamış olan kenti üst lige taşımak olduğunu belirten Türkoğlu, "Kendi memleketim ve geçmişte büyük bir mazisi olan şehre geldiğimiz için ve bu görevi bize layık görenlere teşekkür ediyoruz. Bundan önce emeği geçen bütün hoca ve futbolcu kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışı, şu anda bize lütfedildi. İnşallah ekip olarak bu bayrağı iyi taşıyıp, bu güzide memleketimizi bir üst lige taşıyacağız. Diyarbakır'ın yeri kesinlikle burası değil, Süper Lig'de olması gerekiyor. İnşallah herkes kendi kulvarını iyi kullanarak ve şehrin bütün dinamiklerini harekete geçirerek hedefe varırız" dedi. - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu,Diyarbakır,Türkoğlu
07 Aralık 2018 Cuma 10:29