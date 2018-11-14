Diyarbekirspor Evinde Kaybetmiyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'un iç saha başarısı devam ediyor. Yeşil kırmızılı ekip, şampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyespor'u mağlup ederek, bu sezon evinde oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.Bu sezon kendi sahasındaki 6 lig ve 2 kupa olmak üzere 8 maçın tamamını kazanan Diyarbekirspor bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Ziraat Türkiye Kupasında Elaziz Belediyespor ve Samsunspor'u mağlup eden yeşil kırmızılı ekip, ligde de oynadığı 6 maçın tamamını galibiyetle tamamladı. Lige evindeki 2-1'lik Gölcükspor galibiyetiyle başlayan Diyarbekirspor, daha sonra sahasında Halide Edip Adıvarspor'u 3-0, Payasspor'u 2-0, Serik Belediyespor'u 2-1, Kocaelispor'u 3-0 ve çorum Belediyespor'u da 1-0'lık sonuçla dize getirdi. Diyarbekirspor evinde oynadığı 6 maçtan 18 puan alarak, rakip fileleri 11 kez havalandır. Kendi kalesinde sadece 2 gol gören yeşil kırmızılı ekip, deplasman maçlarında ise 4 puan çıkardı.6 deplasmandan 4 puanİlk deplasman maçında Turgutluspor'a 3-0'lık farklı sonuçla mağlup olan Diyarbekirspor, Anagol 24Erzincanspor'a 2-1, Cizrespor'a 1-0 ve Bayburt İl Özel İdare'ye 3-1'lik sonuçlarla teslim oldu. Diyarbekirspor il deplasman galibiyetini ligin altıncı haftasında Bucaspor'u 3-1 mağlup ederek aldı. Yeşil kırmızılı ekip, Bağcılarspor ile istanbul'da yaptığı maçta 0-0 berabere kalarak, oynadığı 6 deplasman maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 4 puan topladı. Diyarbekirspor, deplasman maçlarında 5 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.Diyarbekirspor, ligin 13. hafta maçını Karacabey Belediyespor ile deplasmanda oynayacak. Bu karşılaşma 18 Kasım Pazar günü Bursa Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadında Saat 13.30'da başlayacak. - DİYARBAKIR