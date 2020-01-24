Haberler » Spor » Diyarbekirspor ismini Diyarbakırspor olarak değiştiriyor - Spor

Diyarbekirspor ismini Diyarbakırspor olarak değiştiriyor

Diyarbekirspor Kulübü, ismini Diyarbakırspor olarak değiştirme kararı aldı.

24.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:16Diyarbekirspor ismini Diyarbakırspor olarak değiştiriyor
Diyarbekirspor Kulübü, ismini olarak değiştirme kararı aldı. Yönetim kurulunun aldığı karar ile kulübün 2020-2021 sezonundan itibaren ismi Diyarbakırspor olacak.

Yeşil-Kırmızılı kulübün Başkanı Turan İlgin, kulübü kente mal etmek ve tüm kesimlerle bütünleştirmek için büyük bir gayretin içerisine girdiklerine dikkat çekerek yeni sezonda Diyarbakırspor ismi ile mücadele etme kararı aldıklarını açıkladı. Başkan İlgin, "Spor kulüplerinin uzun vadede başarıyı yakalayabilmesi için temsil ettikleri şehirlerle bütünlemesi ve tüm bileşenlerden destek alması şarttır. Diyarbekirspor ismi de değerlidir ancak biz Diyarbakırspor ismini daha uygun bulduk. Yönetim olarak geniş bir değerlendirme sonrasında bu kararı aldık. 2020-2021 sezonundan itibaren inşallah liglerde bu isimle yolumuza devam edeceğiz. Kentin tüm bileşenleriyle bütünleşmek istiyoruz. Bunun için büyük gayret içerisindeyiz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:42  ZTK Çeyrek ve Yarı Final kuraları çekildi
15:37  Yusuf Kaya, Salon Okçuluk Turnuvası'nda Dünya ikincisi oldu
15:37  Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
15:38  Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
15:36  Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı görüşmesine Burak Yılmaz da dahil oldu
24.01.2020 15:44:11