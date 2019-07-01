01.07.2019 13:16
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Diyarbekirspor mevcut teknik direktör ile yola devam edecek

Diyarbekirspor mevcut teknik direktör ile yola devam edecek

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un geçen sezonun son haftalarında görev yapan teknik direktör Özcan Gökçeoğlu ile yola devam etmek istediği öğrenildi.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un geçen sezonun son haftalarında görev yapan teknik direktör Özcan Gökçeoğlu ile yola devam etmek istediği öğrenildi.

Görev yaptığı son 5 maçta başarılı sonuçlara imza atan Gökçeoğlu'nun ekibinin güçlendirileceği ve kendisiyle yeni sözleşme yapılacağı dile getirildi. Şu ana kadar Mustafa Aydoğdu , Aykut Çift ve Osman Bayrak gibi futbolcuların ayrıldığı Diyarbekirspor'da yönetimin önümüzdeki günlerde transfer çalışmaları için start vermesi de bekleniyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu , Spor

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