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Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor maç bileti 1 lira olarak açıklandı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Diyarbekirspor, pazar günü kendi sahasında Nazilli Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatını 1 lira olarak açıkladı.

27.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:02Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor maç bileti 1 lira olarak açıklandı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Diyarbekirspor, pazar günü kendi sahasında Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatını 1 lira olarak açıkladı.

Diyarbekirspor Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, bu aşamada taraftar desteğinin maddi katkıdan daha önemli olduğuna dikkat çekerek bu amaçla bilet fiyatlarını 1 lira olarak kararlaştırdıklarını söyledi. Avşar, "Nazilli Belediyespor'la yapacağımız maç hem bizim açımızdan hem rakibimiz için çok büyük önem taşıyor. Play-Off yarışında yolumuza emin adımlarla devam etmemiz için 3 puan almamız şart. Taraftar desteğini fazlasıyla önemsiyoruz. Bilet fiyatlarını sembolik olarak 1 lira belirledik. Tüm taraftarlarımızdan maça mutlaka gelerek destek olmalarını istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var" dedi. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor

Kaynak: İHA

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