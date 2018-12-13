Diyarbekirspor Pfdk'ya Sevk Edildi

TFF
3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor Profesyonel Futbol
Disiplin Kuruluna (PFDK
) sevk edildi. Diyarbakır
'da oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan 1461 Trabzon
maçında, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle yeşil kırmızılı takım PFDK'ya sevk edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Diyarbekirspor A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan Diyarbekirspor A.Ş.-1461 Trabzon TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR
1461 Trabzon,Diyarbakır,Türkiye Futbol Federasyonu,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
13 Aralık 2018 Perşembe 15:08