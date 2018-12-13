13 Aralık 2018, 15:08
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Diyarbekirspor Pfdk'ya Sevk Edildi

Diyarbekirspor Pfdk

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Diyarbakır'da oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan 1461 Trabzon maçında, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle yeşil kırmızılı takım PFDK'ya sevk edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Diyarbekirspor A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan Diyarbekirspor A.Ş.-1461 Trabzon TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR 1461 Trabzon,Diyarbakır,Türkiye Futbol Federasyonu,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
13 Aralık 2018 Perşembe 15:08



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