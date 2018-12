Diyarbekirspor, Sahasında Berabere Kaldı

09 Aralık 2018 Pazar 15:57



TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, 1461 Trabzon ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan maça iyi başlayan 1461 Trabzon 17. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta savunma topu uzaklaştıramadı, Mert sert vuruşla ceza alanı içinde meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0Diyarbekirspor 45+1.dakikada beraberliği yakaladı. Gökhan Ünver'in soldan ceza alanına gönderdiği topu Aykut plase vuruşla ağlara yolladı: 1-1Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında her iki takım adına gelişen ataklar sonuç getirmeyince, karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Maçın karnesiStat: Yeni DiyarbakırHakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, İsmail Semih İleri xx, Sinan Ertinğü xxDiyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli xx, Saffet Gurur Yazar xx, Emre Tosun xx, Fikret Topaloğlu xx, Gökhan Köseoğlu xx, Sedat Dursun xx, Gökhan Ünver xx, Özgür Kedikli xx (Dk. 54 Emre Pehlivan x), Mustafa Aydoğdu xx (Dk. 87 Osman Bayrak ?), Tolga Şahin xx (Dk. 82 Tuğay Adamcıl ?), Aykut Çift xx1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü xx, İsmail Karakaş xx, Yunus Emre Çakır xx, Mert Kurt xx (Dk. 85 Batuhan Calap ?), Burak Temir xx (Dk. 90 + 2Ferhat katipoğlu), Yağızcan Erdem xx, Furkan Tütüncü xx, Doğukan Öksüz xx (Dk. 71 Ahmet Eren x), Bekir Can Kara xx, Serkan Asan xx, Arif Birşen xxSarı kartlar: Özgür Kedikli, Tolga Şahin (Diyarbekirspor), Bekir Can Kara, Batuhan Calap (1461 Trobzon)Goller: Gökhan Ünver (Dk. 45+1) (Diyarbekirspor), Mert Kurt (Dk. 17) (1461 Trabzon) - DİYARBAKIR