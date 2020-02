Diyarbekirspor tek golle 3 puanı aldı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor sahasında Gölcükspor 'u 1-0 mağlup etti.Yeni Diyarbakır Stadyumunda gerçekleşen maç, güneşli bir havada oynandı. Diyarbekirspor, 33. dakikada 1-0 öne geçti. Ceza alanına yapılan ortada Feyyaz'ın kafayla çevirdiği topu Reşo kafayla dokunarak ağlara yolladı. Müsabakanın ilk yarısı Diyarbekirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takım adına gelişen ataklar sonuç getirmeyince, karşılaşmayı Diyarbekirspor 1-0 kazandı.Maçın karnesiStat: Yeni DiyarbakırHakemler: Tolga Sancak xx, Mustafa Zıvalı xx, Giray Kara xxDiyarbekirspor: Hasan Sürmeli xx, Ömer Yanık xx, Şevket Güngör xx, Faruk Yaldıran xx, İbrahim Has xx, Maksut Birben xx, Onur Paksoy xx, Güney Tutcuoğlu xx (Dk. 80 Taner Çekiç ?), Reşo Akın xx (DK. 51 Ahmet Arı xx), Feyyaz Aydil xx, Ahmet Buğrahan Tuncay xx (Dk. 90 Uğur Uğur ?)Gölcükspor: Metehan Bakkallar xx, Ali Mert Işık xx, Barış Şen xx (Dk. 73 Barış Kazer x), Furkan Özyapı xx, Batuhan Boyoğlu xx, Yücel Candemir xx (Dk. 83 Kadirhan Atagül ?), Evren Kilarci xx, Kadir Turhan xx, Akın Karaaslan xx, İsmail Yüksek xx, Aykut Çift xxSarı kartlar: Dk. 28 İbrahim Has, Dk. 71 Ahmet Arı, Dk. 83 Hasan Sürmeli (Diyarbekirspor), Dk. 84 Furkan Özyapı (Gölcükspor)Gol: Dk. 33 Reşo Akın (Diyarbekirspor) - DİYARBAKIR