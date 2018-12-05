Diyarbekirspor'un Maçı Yeni Stadyumda

TFF
3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'un 9 Aralık
Pazar günü kendi sahasında 1461 Trabzon
ile yapacağı karşılaşma Yeni Diyarbakır
Stadyumu'nda oynanacak. TFF sitesinde maçın yeri belirtilmiyor ancak kulüp maçın yeni statta yapılacağını açıkladı.
Amed Sportif Faaliyetlerden sonra Diyarbekirspor da maçlarını 33 bin kişilik Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynama kararı aldı. Geçen sezon Tire
1922 ile oynadığı Play-Off yarı final maçını burada yapan ancak stadın bakım çalışmalarından dolayı bu sezon maçlarını Seyrantepe'de yapan Diyarbekirspor, 9 Aralık Pazar günü 1461 Trabzon ile yapacağı ilk yarının son karşılaşmasını yeni statta oynayacak. Kulüp, bu konudaki gelişmeyi resmi olarak açıkladı. Karşılaşma saat 13.00'da başlayacak. - DİYARBAKIR
1461 Trabzon,9 Aralık,Diyarbakır
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:55