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Diyarbekirspor yeni sezonda iddialı

Son olarak Bandırmaspor'dan eski Amedsporlu Şevket Güngör'ü renklerine bağlayan Diyarbekirspor, oluşturduğu güçlü kadro ile 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğun iddialı ekipleri arasında gösteriliyor.

16.08.2019 13:18 Diyarbekirspor yeni sezonda iddialı
Son olarak Bandırmaspor'dan eski Amedsporlu Şevket Güngör'ü renklerine bağlayan Diyarbekirspor, oluşturduğu güçlü kadro ile 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğun iddialı ekipleri arasında gösteriliyor.

Bayram nedeniyle takıma verilen 5 günlük izinden sonra ikinci etap kamp çalışmalarına Afyonkarahisar'da devam eden Diyarbekirspor, yaptığı flaş transferlerle şampiyonluk için iddialı hale geldi. 3. Lig 3.Grup'ta Nevşehir Belediyespor, Bayrampaşa ve Nazilli Belediyespor'da birlikte zirvenin güçlü adayları arasında gösterilen Diyarbekirspor, bu yıl oluşturduğu kadro ile taraftarlarına da umut veriyor.

Son olarak geçen sezon Bandırmaspor'da forma giyen Amed Sportif Faaliyetler'in eski oyuncusu Şevket Güngör'ü transfer ederek kadrosuna güç kazandırmaya devam eden Diyarbekirspor, savunma ve kanatlara yapılacak 1-2 takviye ile transferi tamamlamak istiyor.

Huzurlu bir ortamda sezona hazırlanan yeşil-kırmızılılarda geçen sezondan kalma ödemelerin yapıldığı ve bu yıl için de transfer peşinatlarının ödendiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Afyon, Spor

Kaynak: İHA

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