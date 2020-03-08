Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili'ye ziyaret
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor yönetimi, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Fevzi Sevgili'yi ziyaret ederek kendisine forma hediye etti.
08.03.2020 13:30
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor yönetimi, Ankara 'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Fevzi Sevgili'yi ziyaret ederek kendisine forma hediye etti.
Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin ve Kulüp Başkan Vekili Veysi Avşar, Sevgili'yi ziyaret etti. Kulüp yönetimi ziyaret ettikleri Sevgili'ye isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
Fevzi Sevgili'nin bölgenin önemli bir kanaat önderi ve değeri olduğunu belirten Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, "Kendisine nezaket ziyaretinde bulunduk ve forma takdim ettik. Yakın ilgisinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Fevzi Sevgili de anlamlı ziyaret ve forma için Diyarbekirspor yönetimine teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin ve Kulüp Başkan Vekili Veysi Avşar, Sevgili'yi ziyaret etti. Kulüp yönetimi ziyaret ettikleri Sevgili'ye isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
Fevzi Sevgili'nin bölgenin önemli bir kanaat önderi ve değeri olduğunu belirten Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, "Kendisine nezaket ziyaretinde bulunduk ve forma takdim ettik. Yakın ilgisinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Fevzi Sevgili de anlamlı ziyaret ve forma için Diyarbekirspor yönetimine teşekkür etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili'ye ziyaret
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Süleyman Soylu, Ankara, Güncel
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