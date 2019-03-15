"Diyelim Ki Birlikteyiz" ile Esenler Otogarı'nın Derinliklerine!

Türkiye'de bir otogar. Otogarın alt katında gizli işletilen bir genelev. Genelev de zorla tutulan yabancı uyruklu üç kadın. Jaws ve Kama, 19 yaşında otobüste muavinlik yapan Lapa'yı eşcinsel olup olmadığını test ettirmek için götürdükleri bu mekânda hiç beklemedikleri süprizlerle karşılaşacaklar.

Mülteci, cinsellik, şiddet, aşk, para, ihanet gibi kavramların cesurca işlendiği; Gürkan Güzeyhuz, İrem Yüksel, Aylin Karaçay, Ahmet Burak Bacınoğlu, İpek Yorulmaz, Ulvi Kahyaoğlu ve Ergün Metin"Diyelim ki Birlikteyiz" oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Kaynak: Bültenler