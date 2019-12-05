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Diyet yapanlara "yemek" hizmeti

Diyarbakır'da çalışan diyetisyen Bahar Altın'ın oluşturduğu diyet mutfağında danışanlar için hazırlanan 3 ana öğün yemek ile 2 ara öğün yiyecekler adreslerine teslim ediliyor.

05.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:48Diyet yapanlara
'da çalışan diyetisyen Bahar Altın'ın oluşturduğu diyet mutfağında danışanlar için hazırlanan 3 ana öğün yemek ile 2 ara öğün yiyecekler adreslerine teslim ediliyor.
Merkez ilçesindeki kliniğinde danışanlarına hizmet sunan Altın, klinikte oluşturduğu diyet mutfağında da danışanları için sağlıklı menüler hazırlıyor.
Altın'ın belirlediği menü dahilinde mutfakta hazırlanan yemekler danışanlarının adresine ulaştırılıyor.
Bahar Altın, yaptığı açıklamada, hem klinikte hem de diyet mutfağında danışanlarına hizmet verdiğini, mutfakta 3 ana 2 de ara öğün hazırlandığını söyledi.
Hazırlanan yemeklerin adrese teslim edildiğini kaydeden Altın, tam gün çalışan kişilerin diyet mutfağına daha çok ilgi gösterdiğini belirtti.
Diyet yapanların zaman kaybını önlemek ve çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek için bu hizmeti almak istediğini aktaran Altın, önce diyet listesi hazırladıklarını, sonra bu listeye göre hazırlanan diyet yemeklerini adreslerine teslim ettiklerini anlattı.
Sadece kilo vermek isteyenler değil,rahatsızlığı nedeniyle diyet yapanlara da hizmet sunduklarını ifade eden Altın, şöyle konuştu:
"Diyabet ve hipertansiyon hastaları da bu hizmeti talep ediyor. Öğün de atlamamış oluyorlar. Her hafta görüşme sağlıyoruz. Bölgede yeni bir çalışma. Diyet için gelen danışanlarımızın talebi üzerine böyle bir çalışma başlattım. Yemekle uğraşmak ve öğün atlamak istemeyen danışanlarımız daha çok talep ediyor. Hem zayıflıyorlar hem de sağlıklı besleniyorlar. Daha çok yağ yakıcı ve sağlığa yararlı yemekler hazırlanıyor."
Altın, diyet yapanların uykusuna bile dikkat etmesi gerektiğini, su tüketiminin çok önemli olduğunu, suyun yemekten önce tüketilmesi gerektiğini belirterek, uyandıktan sonra bir saat içerisinde kahvaltı yapılmasını önerdiklerini sözlerine ekledi.

Diyarbakır, Diyetisyen, Kayapınar, Güncel

Kaynak: AA

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