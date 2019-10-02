Diyet yemekleri: Sağlıklı şekilde zayıflatan diyet yemekleri

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ZAYIFLATAN KAHVALTI İÇECEĞİ: PROBİYOTİK SMOOTHİE

Probiyotik besinlerin faydalarını son dönemde sık sık duyuyorsunuz. Probiyotik besinlerin metabolizma hızlandırıcı ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlayıcı etkisini kahvaltı içeceklerinde de kullanabilirsiniz.

Kahvaltı içeceği probiyotik smoothie ile güne sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz. Özel besinlerin bir araya geldiği içecekte sağlık, enerji ve lezzet bir araya geliyor.

PROBİYOTİK SMOOTHİE TARİFİ

Gerekli malzemeler: 1 su bardağı yoğurt, 3 çorba kaşığı yumuşamış chia tohumu, 1/3 su bardağı Hindistan cevizi suyu, bal, istediğiniz meyveler

Hazırlanışı: Hindistan cevizi suyunu, balı, chia tohumlarını ve yoğurdu blendera alın. Hazırladığınız karışımı bardağa alın. Dilediğiniz meyvelerle süsleyerek tüketebilirsiniz.

PROBİYOTİK İÇECEĞİNİN FAYDALARI

Probiyotik smoothie, uzun süre tok tutar, metabolizmayı hızlandırır ve bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardım eder.

Probiyotik içeren besinler: Sarımsak, soğan, pırasa, pancar, bezelye, barbunya, kuru fasulye, peynir, ayran, keçi sütü, bitter çikolata, elma, muz, şeftali, karpuz, greyfurt soya fasulyesi, yoğurt, kefir, nar, kaju fıstığı, tam buğday, arpa veya çavdar ekmeği, lahana, nohut, mercimek, buğday kepeği, yulaf.

ZAYIFLATAN SALATA TARİFİ

Yeşil mercimek salatasının protein dolu içeriği ile hem doyacak hem de zayıflayacaksınız. Uyumlu sebzelerle leziz bir tarife dönüşen mercimek salatasını siz de diyet listenize ekleyebilirsiniz.

Kurban Bayram'ında önünüze geçen yüksek besin değerli yiyecekleri hafifletme için mercimek salatasını öğünlerinizde tercih edebilirsiniz. Böylece menüleriniz hafifleyecek ve diyetinizi koruyabileceksiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Yarım bardak haşlanmış yeşil mercimek

Yarım bardak haşlanmış nohut

Az bir miktar lor peyniri

Pul biber ve tuz

Roka ya da tere

1 adet domates

2 adet kırmızı biber

Bir tutam taze nane

Birkaç yaprak marul

Bir çay kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Salataları ve yeşil mercimeği haşlayarak işe başlayın.

Yeşillikleri ve domatesleri doğrayın.

Rokayı, tereyi ve biberiyeleri ince ince kıyın.

Marulları iri parçalar halinde doğrayın.

Tüm malzemeleri geniş bir kaseye alın ve karıştırın. Üzerine baharatları ve peyniri ilave edin.

Zeytinyağını salata üzerine gezdirip servis edin.

DİYET MENÜSÜ ALTERNATİFİ: KARNABAHAR SALATASI

Diyet listenize biraz renk katarak zayıflama sürecinize lezzet eklemek ister misiniz? Karnabahar salatasıyla menülerinize sağlık ve lezzet kazandırabilirsiniz.

Sağlıklı menüler oluşturmak istiyor ve diyet listenizi zenginleştirmek istiyorsanız karnabahar salatasını tercih edebilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Küçük boy karnabahar

Küçük boy brokoli

2 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

1 tane kırmızı biber

3 tane havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Salatayı yapmaya karnabaharları az tuzlu suda haşlayarak başlayın. Haşlanan karnabaharları çiçek çiçek ayırarak salata tabağına alın.

Havuçları doğrayıp karnabaharları haşladığınız suda 5 dakika bekletin. Haşlanan havuçları süzüp karnabaharla karıştırın.

Brokolileri çiçek çiçek ayırıp iyice yıkayın ve karnabahar karışıma ilave edin.

Kırmızı biberleri ince ince doğrayıp haşlama suyunda birkaç dakika beklettikten sonra salata karışımına ilave edin.

Limon suyu, tuz ve zeytinyağını bir kasede harmanlayıp sos yaptıktan sonra karışıma ilave edin.

Salata karışımını servis tabağına alarak ikram edin. Afiyet olsun.

ZAYIFLATAN YEŞİL SMOOTHİE TARİFİ

Diyet listenize sağlıklı ve lezzetli bir içecek eklemek ister misiniz? Zayıflamanıza yardım eden yeşil smoothie ile kolayca fit hale gelecek, fazla kilolarınızdan kurtulacaksınız.

Sağlıklı besinlerle yapılan yeşil smoothie, diyet listenizin vazgeçilmezi olacak. Metabolizmayı hızlandıran özel formülü ile zayıflamanıza yardım eden içecek, lezzetli tadı ile özel bir ara öğün atıştırmalığı olacak.

GEREKLİ MALZEMELER

2 avuç ıspanak

1 limon suyu

1 küçük parça taze zencefil

Yarım demet maydanoz

1 su bardağı su

4 kaşık yoğurt

1 adet salatalık

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri blendera alıp pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. İçeceğiniz isteğe göre soğutup içebilirsiniz. Afiyet olsun.

DİYET BOZMAYAN LEZZETLER: DİYET SİGARA BÖREĞİ

Lezzetli yemeklerin diyet tariflerini kullanarak ağzı tadınızdan bir şey kaybetmeden diyetinizi sürdürebilirsiniz. Sigara böreği bu seçenekler arasında lezzeti ile öne çıkan tariftir.

Kahvaltıların ve atıştırmalıkların vazgeçilmez lezzeti sigara böreğini de diyet tarifiyle yaparak hem sağlığınızı koruyabilir hem de afiyetle börek yiyebilirsiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

4 adet yufka

Yarım demet maydanoz

Sıvıyağ

250 gram light peynir

1 adet yumurta

YAPILIŞI

Diyet sigara böreği yapmak için öncelikle börekleri üçgen şekilde kesin.

Börek içi için light peyniri bir kaba alın, üzerine maydanozu ve yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edip

Üçgen kesilmiş yufkalara tatlı kaşığı ile iç harcı ekleyin. Rulo halinde sararak en son sivri ucu hafif ıslatıp rulo gövdesine yapıştırın.Diğer yufkaları da benzer şekilde hazırlayın.

Sigara böreğini fırında pişirmek için tepsinize börekleri dizin. Üzerini fırça ile yağlayın. Tepsiyi hazırlayınca fırının ızgara bölümüne sürün ve iki yönlü olarak pişmesini sağlayın. Afiyet olsun.

HIZLA ZAYIFLATAN BİTKİ ÇAYLARI!

Kilo vermenize yardımcı olacak 10 bitki çayı.

Isırgan Otu Çayı

Zayıflatıcı etkisi olan bitkiler arasında yer alan ısırgan otu çok etkili bir bitkidir. Şişkinliği alarak vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur.

Mate Çayı

Mate yaprağı bitkisi zayıflatıcı bitkiler içerisinde en etkili olanlardan bir tanesidir. Vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve iştah kesici etkileriyle tok tutucu özellikleri bulunur. Mate yaprağının bu özellikleri sayesinde daha az yemek tüketmenize ve tok kalmanıza yardımcı olur.

Maydanoz Çayı

Maydanoz çayı ile zayıflamak diyet yapanların çok yakından tanıdığı bir kilo verme kürü. Maydanoz çayının düzenli olarak tüketilmesi şişkinliği azaltır ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Bunun dışında zayıflatıcı etkilerinin yanı sıra idrar sökücü ve sindirim sistemini düzenleyici etkileri de görülmektedir.

Oolong Çayı

Oolong çayı ile zayıflamak için yemeklerden sonra 1 fincan tüketmek gerekmektedir. Bu sayede yemeklerde alınan zararlı toksinler ve yağa dönüşecek olan besinlerin kolaylıkla parçalanması ve vücuttan atılması mümkün hale gelmektedir. Buda zayıflatır mı sorusuna olumlu olarak cevap vermektedir.

Pu-Erh Çayı

Pu-erh çayının içerdiği kateşinler, kafein ve theanin bileşikler kilo kaybını düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Bu maddeler, pu erh çayı obezite karşıtı özellikleri açısından kilo sorunu olan vücudun düzenlenmesinde diğer çay türlerine göre daha büyük oranda yardımcı olduğu, bir araştırmada ortaya konmuştur.

Tarçın Çayı

İçeriğinde bol miktarda antioksidan bulunan tarçının tek başına kilo verdirme özelliği yoktur fakat kan şekerini yani şekerin, hücrelerce işlenmesini sağlayan insülin hormonunu dengeleyerek diyetinizi destekler.

Yaban Mersini Çayı

Beslenme alışkanlıkları ve dengeli beslenmeyi sağlayan ve açlık hissini bastırmada yardımcı olan yaban mersini çayı ile zayıflamanız mümkün.

Yeşil Çay

Yeşil çay içinde bulunan "kateşinler" metabolizmayı hızlandırarak gün boyu dinlenir halde yakılan kalori miktarının bir miktar arttırmanıza yardımcı olabilir.

Zencefil Çayı

Çay olarak kullanıldığında besinlerin sindirimini kolaylaştırır ve kilo vermeyi hızlandırmaktadır.

Beyaz Çay

Beyaz çayın diğer çaylara göre daha yüksek antioksidan etkisiyle birlikte, cildin sıkılaşmasını sağlayan tazeleyici etkisi deneysel olarak ortaya konulmuştur. Literatürlerde, bu etkilere bağlı olarak romatoit artrit ve diğer yangılı hastalıklarda şikayetlerin hafifletilmesinde yardımcı olabileceği ileri sürülmektedir.

Ayrıca Beyaz çayın yağ yakıcı ve vücuttaki yağ oranını dengelemeye yardımcı etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla obezite ve obezite ile ilişkili sorunların tedavisinde yararlı olabileceği belirtiliyor.