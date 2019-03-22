Diyeti İçin Araştırdı Evinde Meyve Cipsi Üretmeye Başladı

Kaynak: AA

Yozgat'ta, diyeti için internette alternatif atıştırmalık ararken meyve cipslerini gören 26 yaşındaki Melike Koçsoy, satın almak yerine üretimini yapmaya başladığı meyve cipslerini ailesi için gelir kapısı haline getirdi.Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun olan Koçsoy, diyet yaparken sağlıklı atıştırmalık gıdalar için internette araştırma yaparken meyvelerin kurutularak hazırlandığı cipsleri fark etti. Yozgat'ta bu tarz bir üretim olmadığını gören genç girişimci, bu ürünleri internetten satın almak yerine evinde üretebileceğine karar verdi.Önce numunelik üretim yapan ve çevresinden olumlu geri dönüşler alınca babasına kurutma fırını aldıran Koçsoy, evlerinin mutfağında annesi, babası ve kardeşinin yardımıyla doğradıkları meyvelerin cipsini yapıp satarak hem kendisi ve çevresindekiler için sağlıklı atıştırmalık gıdalar üretmeye hem de bunları satarak gelir elde etmeye başladı.Hiçbir katkı maddesi olmadan yaptığı meyve cipslerinin diğer cipslere göre çok daha sağlıklı olduğunu anlatan Koçsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce Yozgat, sonra ülke genelinde satış yapmak ve daha sonra da ihracata yönelmeyi hedeflediğini söyledi.Meyve cipsinin sağlıklı bir atıştırmalık olarak ilgi gördüğünü ifade eden Koçsoy, şöyle konuştu:"Bu işe girdiğimde çocukları da düşündüm. Çocuklar için sağlıklı atıştırmalık olarak meyve cipsi yapıyorum. Diyet yapanlar da lif oranı yüksek olduğu için tercih ediyor çünkü tok tutuyor. Meyvelerimizi yıkayıp temizliyoruz, kendi elimizde doğruyoruz, bunun için kurutma fırınları var, 7-8 saatte kurutuyoruz. Tamamen doğal ürün oluyor. Hiçbir katkı maddesi yok. Diğer cipsler çocuklar için de zararlı, günümüzde anneler çocuklarını doğal ürünlerle beslemek istiyorlar bu sebeple bu işe girdim. Ürünleri alıp tadına bakanlar beğeniyor, çevremizden müşterilerimiz var. Elma, portakal, limon, kivi, ayva, armut kurutuyoruz. Karpuz, kavun, çilek, vişne, kiraz, aynı zamanda sebze kurularımız da olacak."Baba Bilal Koçsoy da kızına destek olmak için birlikte çalıştıklarını kaydetti.Meyve cipsi yapmanın zahmetli olduğunu ancak ürünlerinin çok sağlıklı olduğunu dile getiren Koçsoy, "Zahmeti çok fazla ama tadı gerçekten çok güzel, küçük çocuklar için tam güvenilir gıda, hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen meyvenin kendi tadı. Şuanda çevremizden başlamak üzere satıyoruz, kahvelerde lokum, çikolata yerine bunları veriyorlar. Bayanlar pasta yapımında kullanıyor." dedi.