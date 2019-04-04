Diyetisyen Esra Işıkdemir: Doğru Beslenme ve Hedef En Önemlisi

Goodfood firmasının kurucu ortaklarından Diyetisyen Esra Işıkdemir, "Sağlıklı beslenme ve diyet uzmanıyım. 6 senedir insanlara hizmet veriyorum. İnsanların daha sağlıklı ve daha fit olması için mücadele ediyoruz. İstanbul'un her iki yakasında da ofislerimiz var. Bu noktalardan insanlara ulaşıyoruz. İnsanların hem bedenlerini hem ruhlarını daha iyi bir yere taşımak için çalışıyoruz." dedi.

"İNSANLARA YETERİ KADAR BESLENMELERİ GEREKTİĞİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Diyetisyen Esra Işıkdemir, "Gelen danışandan ne beklediğimizi, onun bizden ne beklediğini anlamamız gerekiyor. Son dönemde insanlar bize fit bir vücut için geliyor ama bizim alanımızda önemli olan insanların sağlığını doğru bir yere taşımak. Ben mesleği seçerken de düşüncem buydu çünkü ben TİP-1 diyabetli bir diyetisyenim. Karbonhidrat sayımını öğrenerek bu yola çıkmış bir insanım. Biz insanlara yeteri kadar beslenmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"ÖNCE SAĞLIK DİYEREK ÇALIŞIYORUZ"

Esra Işıkdemir, "Biz önce sağlık diyerek çalışıyoruz. Her hafta ölçümler yapıyoruz. Kas, kilo ve su kaybını takip ediyoruz. Kişinin nereden kilo verdiğinin takibini yapıyoruz. Ben diyette sıkılmaya çok önem veren bir diyetisyenim. İnsanlar uzun süreli diyetlerde sıkılabiliyor. Ben yasaklar koymadan ilerlemeye insanların isteklerine göre haftalık programlar yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

"KİŞİLERLE İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ"

Işık, "Kişilerle kurduğumuz iletişim bence en önemli unsur. Ben bana gelen herkesi bu aile içersin de görmek istiyorum. Sadece bir program yazıp göndermektense gelen insanın gerçekten neye ihtiyacı olduğunu dinlemeyi tercih ediyorum bunlar da beni ön plana çıkartan özelliklerim. İnsanlar kiloyu verdikten sonra neyi başarmış olmayı hedefliyor bunu bilmek çok önemli. Önceliğim insanın bu kiloları verirken psikolojik açıdan rahat olmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU HEDEF KOYMAK"

Diyetisyen Esra Işıkdemir, "Bakırköy ofisimizde 2 arkadaşımız mevcut. Ataşehir ofisimizde de 2 diyetisyen arkadaşımız hizmet sunuyor. Burada Ataşehir'de sağlıklı beslenmeye dair birde cafemiz var. İnsanların doğru besin ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Kişilerin motivasyonunu kolay kaybetmeleri bizim karşılaştığımız sıkıntılardan biri. Hedefe ulaşamadıklarında vazgeçmeleri sorun oluyor. Bu nedenle doğru hedef koymak en önemlisi." dedi.