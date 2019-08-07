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Diyetisyen Servet Bıyıklı Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyen Servet Bıyıklı, kurban bayramında Kalp damar rahatsızlığı ve şeker hastaları beslenme düzenini bozmaması gerektiğini söyledi.

07.08.2019 14:56 Diyetisyen Servet Bıyıklı Açıklaması
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyen Servet Bıyıklı, kurban bayramında Kalp damar rahatsızlığı ve şeker hastaları beslenme düzenini bozmaması gerektiğini söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezinde açıklamada bulunan Bıyıklı, "Şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet rahatsızlığı olan kişiler, beslenme düzenlerine dikkat etmeli. Bayram sabahı kurban telaşı ile kahvaltı atlanabilmekte ama mutlaka kahvaltı öğününün kaçırılmamasına dikkat edilmelidir."dedi.

Kurban etinin özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler tarafından hemen tüketilmemesini tavsiye eden Bıyıklı, açıklamasında;

"Özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır.

Etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmelidir. Çok yüksek ısıda uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği unutulmamalıdır. Etle yapılan yemekler kendinden yağ içermektedir. İlave yağ eklenmemelidir. Kuyruk yağı ve tereyağı et yemeklerinde kullanımından kaçınılmalıdır. " - KIRŞEHİR

Diyetisyen, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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