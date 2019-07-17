17.07.2019 16:25
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Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Bir çok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramıyorlar.Bu yanlışlardan bazıları şunlardır ;

Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında bilgiler verdi.

1. Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim

2. Sadece su içersem zayıflarım

3. Az uyursam daha hızlı kilo veririm

4. Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim

5. Bol bol soda içersem zayıflarım

6. Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım

7. Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır

8. Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim

9. Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım

10. Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem

11. Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim.

12. Su bile bana kilo yapıyor

13. Su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum

14. Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım

15. Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm

Kaynak: Bültenler
Diyetisyen, Güncel

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