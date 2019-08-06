Haberler» Güncel» Haber

Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında bilgiler verdi.

06.08.2019 16:58 Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış

Bir çok kişi fazla kilolarından kurtulmaya çalışırken diyet sırasında yaptıkları yanlışlar nedeniyle bunu başaramıyorlar.Bu yanlışlardan bazıları şunlardır ;

1. Diyet ürünleri istediğim kadar yiyebilirim

2. Sadece su içersem zayıflarım

3. Az uyursam daha hızlı kilo veririm

4. Spor sonrası herhangi bir şey yemezsem daha iyi kilo kaybederim

5. Bol bol soda içersem zayıflarım

6. Karbonhidratları diyetten tamamen çıkartmalıyım

7. Kısa sürede çok kilo vermem sağlıklıdır

8. Meyveyi istediğim kadar yiyebilirim

9. Ana öğünlerden birini atlarsam kolay zayıflarım

10. Yumurta kilo yapıyormuş, bir daha yumurta yemem

11. Ekmeği hayatımdan çıkardım, hemen kilo verdim.

12. Su bile bana kilo yapıyor

13. Su içmediğimde kendimi daha dinç hissediyorum

14. Açken fiziksel aktivite yaparsam daha çok yağ yakarım

15. Zayıflama ilaçları ile hızlı kilo veririm


Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
18:05   Rektör Çomaklı, Dünya 3.'sü olan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu
18:05   Pakistan'da markette patlama: 3 ölü
18:05   RTÜK'ün internet yönetmeliğine Ankara Barosu'dan iptal davası
18:03   Vali Demirtaş: "Vatandaşımıza en kaliteli kamu hizmetini ulaştırmak bizlerin en temel...
18:03   IOC'den İtalya'ya uyarı
18:01   Sinop'ta orman yangını
18:00   Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı